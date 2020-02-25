حماس: إصرار أبو مازن على عمل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" مُخالف للإجماع الوطني

الرئيس عباس يستقبل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن "إصرار الرئيس محمود عباس على الإبقاء على عمل ما يسمى بلجنة "التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، يخالف الإجماع الوطني الداعي لحلها".



وأكد الناطق باسم حماس، حازم قاسم في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عمل هذه اللجنة تطبيع مرفوض وطنيًا، ويشجع بعض الأطراف العربية على سياسة التطبيع مع الاحتلال بما تحمله من مخاطر على القضية الفلسطينية.



واعتبر استمرار عمل هذه اللجنة يؤكد عدم جدية رئيس السلطة في اتخاذ أي خطوات عملية لمواجهة صفقة القرن، ورفضه التعاطي مع كل المطالب الوطنية بالتحلل من الاتفاقات مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني.