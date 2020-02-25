اتحاد المعلمين يعلن تعليق الدوام المدرسي الأربعاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطینیین، الثلاثاء، تعليق الدوام المدرسي في جميع مدارس المحافظات باستثناء مدارس مديرية القدس، وذلك یوم الأربعاء المقبل.جاء ذلك خلال اجتماعٍ للاتحاد عقب انتهاء مدة النزاع المخصصة لتلبیة حقوق العاملین في وزارة التربیة والتعلیم، وتلبیة الحقوق المنصوص عليها من قبل الاتحاد في مراسلة وصلت مجلس الوزراء.وقال الاتحاد في بيان وصل "دنيا الوطن": إن "التعليق سيكون بعد الحصة الثالثة، ومغادرة الموظفین ستكون الساعة العاشرة والنصف".وطالب الاتحاد، "اللجنة الوزارية بالرد على مطالبه الواردة في نزاع العمل"، في حين طالب "بقيام وزارة المالية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بخصوص مدينة القدس".