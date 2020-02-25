انفجار سيارة في ساحة الأمويين بدمشق

رام الله - دنيا الوطنأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن انفجارا هز ساحة الأمويين في دمشق.وقالت (سانا): إن المعلومات الأولية تشير إلى أن التفجير ناجم عن انفجار عبوة ناسفة موضوعة في سيارة بمنطقة الأمويين بدمشق.وأفادت قيادة شرطة دمشق، إلى أن الانفجار وقع في نفق الأمويين وأصيب شخص واحد. ‏وأعلنت الوكالة السورية، في وقت سابق، أن مدنيا قتل وجرح آخر نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في سيارة مركونة بالقرب من ملعب تشرين بالعاصمة دمشق.والأسبوع الماضي، انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة، في منطقة باب مصلى، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة.