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انفجار سيارة في ساحة الأمويين بدمشق

انفجار سيارة في ساحة الأمويين بدمشق
من موقع الحدث
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن انفجارا هز ساحة الأمويين في دمشق.

وقالت (سانا): إن المعلومات الأولية تشير إلى أن التفجير ناجم عن انفجار عبوة ناسفة موضوعة في سيارة بمنطقة الأمويين بدمشق.

وأفادت قيادة شرطة دمشق، إلى أن الانفجار وقع في نفق الأمويين وأصيب شخص واحد. ‏

وأعلنت الوكالة السورية، في وقت سابق، أن مدنيا قتل وجرح آخر نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في سيارة مركونة بالقرب من ملعب تشرين بالعاصمة دمشق.

والأسبوع الماضي، انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة، في منطقة باب مصلى، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة.

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