الاتحاد الأوروبي: تنكيل الجيش الإسرائيلي بجثة مواطن بغزة يُعارض مبادئ كرامة الإنسان

تنكيل جرافة إسرائيلية بجثة الشاب الفلسطيني محمد الناعم

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رام الله - دنيا الوطن

قال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس سفين كوهان فون بورغسدورف: إن تنكيل الجيش الإسرائيلي بجثة الشاب الفلسطيني، محمد الناعم، شرقي قطاع غزة؛ يتعارض مع جميع مبادئ كرامة واحترام الإنسان.



وأضاف بورغسدورف في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، "لقد أكد الاتحاد الأوروبي باستمرار في مناسبات عديدة، أن الدورة المدمرة للعنف والعنف المضاد يجب أن تنتهي، لا ينبغي لأحد أن يشهد مشاهد من قبيل أن تقوم جرافة عسكرية بسحب جثة هامدة".



وأوضح بالقول: "ما حدث يتعارض مع جميع مبادئ كرامة واحترام الإنسان. أصبح الحد من التصعيد الآن أمرا ضروريا، وبما يحافظ على حياة مواطني غزة ويخفف من معاناتهم".



يشار إلى أن جرافة إسرائيلية نكلت قبل يومين بجثمان الشهيد الفلسطيني محمد الناعم الذي قتل برصاص الاحتلال عند السياج الفاصل في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة.