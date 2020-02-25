الوزير الصالح: مستمرون في تلبية احتياجات المواطنين والعمل بمناطق (ج)
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أن الحكومة الفلسطينية تسعى لخدمة المواطن الفلسطيني في كافة مناطق تواجده وتعمل جاهدة على توفير وتلبية تلك الاحتياجات بالرغم من الأزمة المالية التي واجهت الحكومة منذ تشكيلها جراء سياسات الاحتلال وقرصنته لأموال المقاصة.
وقال الصالح: إن الوزارة ستتابع تنفيذ المشاريع في المناطق (ج) من خلال التواصل مع كافة الجهات والدول الصديقة المانحة لتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المشاريع فيها نظراً لخصوصيتها والتضييقات التي تتعرض لها.
وتفقد وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، عددا من الهيئات المحلية خلف جدار الضم والفصل العنصري بمحافظة جنين، حيث شملت الزيارة كل من (أم الريحان، وظهر المالح، والرعدية، وتجمع المنطار، وعبد الله اليونس، وبرطعة).
وهدفت الزيارة الميدانية للإطلاع على أبرز التحديات التي تواجه عمل المجالس هناك، والاحتياجات من المشاريع التطويرية التنموية والتي تهدف بالأساس لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.
وافتتح الصالح والرجوب مبنى متعدد الاغراض ومقر للمجلس القروي لأم الريحان، والممول من خلال الاتحاد الاوروبي وبتنفيذ من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
وتفقد الصالح والرجوب المدرسة المقامة بجانب الجدار في ظهر المالح والتقى بالهيئة التدريسية وطلبة المدرسة واستمع منهم لأبرز مطالبهم، إضافة إلى زيارة محمية عمرة في أم الريحان والمناطق المحاذية للجدار، وتفقدوا مدرسة قيد الإنشاء في عبد الله اليونس، والمتنزه ومركز جامعة القدس المفتوحة وعدد من المصانع في برطعة.
واستعرض رؤساء الهيئات المحلية وأهالي المنطقة أبرز احتياجاتهم من المشاريع الخدماتية والتطويرية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمخططات الهيكلية وغيرها.
أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أن الحكومة الفلسطينية تسعى لخدمة المواطن الفلسطيني في كافة مناطق تواجده وتعمل جاهدة على توفير وتلبية تلك الاحتياجات بالرغم من الأزمة المالية التي واجهت الحكومة منذ تشكيلها جراء سياسات الاحتلال وقرصنته لأموال المقاصة.
وقال الصالح: إن الوزارة ستتابع تنفيذ المشاريع في المناطق (ج) من خلال التواصل مع كافة الجهات والدول الصديقة المانحة لتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المشاريع فيها نظراً لخصوصيتها والتضييقات التي تتعرض لها.
وتفقد وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، عددا من الهيئات المحلية خلف جدار الضم والفصل العنصري بمحافظة جنين، حيث شملت الزيارة كل من (أم الريحان، وظهر المالح، والرعدية، وتجمع المنطار، وعبد الله اليونس، وبرطعة).
وهدفت الزيارة الميدانية للإطلاع على أبرز التحديات التي تواجه عمل المجالس هناك، والاحتياجات من المشاريع التطويرية التنموية والتي تهدف بالأساس لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.
وافتتح الصالح والرجوب مبنى متعدد الاغراض ومقر للمجلس القروي لأم الريحان، والممول من خلال الاتحاد الاوروبي وبتنفيذ من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
وتفقد الصالح والرجوب المدرسة المقامة بجانب الجدار في ظهر المالح والتقى بالهيئة التدريسية وطلبة المدرسة واستمع منهم لأبرز مطالبهم، إضافة إلى زيارة محمية عمرة في أم الريحان والمناطق المحاذية للجدار، وتفقدوا مدرسة قيد الإنشاء في عبد الله اليونس، والمتنزه ومركز جامعة القدس المفتوحة وعدد من المصانع في برطعة.
واستعرض رؤساء الهيئات المحلية وأهالي المنطقة أبرز احتياجاتهم من المشاريع الخدماتية والتطويرية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمخططات الهيكلية وغيرها.
التعليقات