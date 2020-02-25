شؤون فلسطينية

اشتية: عام 2020 سيكون عام الشباب الفلسطيني ورصدنا 100 مليون دولار لدعمهم

اشتية: عام 2020 سيكون عام الشباب الفلسطيني ورصدنا 100 مليون دولار لدعمهم
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن عام 2020 سيكون عام الشباب الفلسطيني، وان الحكومة رصدت مبلغ 100 مليون دولار لدعم الشباب الفلسطيني في مختلف القضايا، بمشاريع لهم ستبدأ هذا العام.

وبحث اشتية، مع وفد شبابي ريادي من مؤسسي الشركات الناشئة، تعزيز فرص هذا النوع من الشركات وتسهيل مهمتها وتعميم التجربة في فلسطين، وذلك اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، بحضور وزير الريادة والتمكين اسامة السعداوي.

وقال رئيس الوزراء: "سنعمل على اعادة صياغة المنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل، وسيتم قريبا انشاء الكلية الجامعية للتدريب المهني والتقني، بالإضافة الى البدء ببرنامج تدريبي على برمجة الحاسوب بهدف إعادة توجيه تخصصات خريجي الجامعات العاطلين عن العمل".

وأضاف اشتية: "نقوم حاليا بمراجعة قانون الشركات واعادة النظر فيه، من اجل الوصول الى قانون عصري يسهل تنظيم تسجيل وعمل الشركات الناشئة، وتشجيع الريادة بين صفوف الشباب".

وتابع رئيس الوزراء: "نريد تعميم قصص النجاح لهذه الشركات والبناء عليها، وتشجيع الشباب الفلسطيني على الإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي".

واطلع رئيس مؤسسة (MENA Catalyst) غسان عمايرة، رئيس الوزراء على مجال عمل الشركات الريادية التي تكوّن هذا التجمع، إذ يتشكل من 40 شركة تشغّل نحو 400 موظفا وتدر أرباحا سنوية بقيمة 8.5 مليون دولار، وتعمل ضمن شراكات مع فلسطينيي الشتات وفي أسواق متنوعة حول العالم.

كما استمع رئيس الوزراء من عدد من الشباب والشابات عن مشاريعهم ونجاحاتهم، بالإضافة الى المشاكل والصعوبات التي تواجه عملهم.

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