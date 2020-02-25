وزيرة الصحة: الصيدليات التي تحتكرالكمامات ولا تلتزم بالأسعار سيتم إغلاقها

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تعميما لجميع الصيدليات العاملة في فلسطين بالالتزام بأسعار الكمامات والمستلزمات الصحية وعدم احتكارها.



وأضافت الوزيرة الكلية، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، في تعميمها للصيدليات أن من يخالف هذا التعميم سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية بما في ذلك إغلاق الصيدلية المخالفة.



