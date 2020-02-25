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شؤون فلسطينية

(فتح) تُعلق على تشكيل مجلس بلدي جباليا بدون انتخابات

(فتح) تُعلق على تشكيل مجلس بلدي جباليا بدون انتخابات
تعيين رئيس بلدية جديدة لبلدية جباليا
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة فتح في المحافظات الجنوبية، بياناً صحفياً دانت فيه تشكيل حركة حماس لمجلس بلدي جبالياً، معتبرة ذلك نسف للاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: 

في الوقت التي تزداد به الحمله المسعورة علي مشروعنا الفلسطيني وتتعاظم الهجمة علي قيادتنا الباسلة، و في الوقت الذي تحاول أمريكا وإسرائيل تأكيد سيطرتها علي كل فلسطين وسلب حقوقنا المشروعة، ويجمع فيه الكل الفلسطيني أننا بحاجه إلي الوحده الوطنيه وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهود والمواقف والعمل علي تعزيز جبهتنا الداخليه وإعادة وحدة شعبنا تخرج علينا حركة حماس ضاربه بعرض الحائط كل التفاهمات والإتفاقيات بإستمرارها بإسلوب الإملاءات مستقوية بسلطة الأمر الواقع بتعيين مجلس بلدي جديد في جباليا تمهيداً لباقي البلديات بهذه الطريقه الغريبة علي شعبنا والمنافية للحد الادني من القيم الديمقراطيه.

إن هذا العمل غير المسؤؤل وغير المبرر لا يفتح الطريق أمام إعتماد النهج الديمقراطي أمام الناس ويغلق الطريق أمام الكفاءات المهنية ولا يساعد مطلقاً في تطوير وتنمية عمل البلديات والمجالس، وإن ما يحدث اليوم يعد نهجا منظما لتكريس الإنقسام، فلم يعد هذا الإسلوب مقبولاً وهذه المبررات لا يمكن أن تري لها مكاناً لفهمها ولم يعد الحديث عن مسرحيه النخب تنطلي علي أحد، لذلك فإننا في حركة فتح - المكتب الحركي العمالي المركزي نعتبر أن ما يحدث هو مسرحيه هزلية لن يقبلها شعبنا الفلسطيني العظيم و قواه الحية.

وبناءا عليه نعتبر أن جميع هذه المجالس غير قانونيه و يجب عدم التعامل معها مطلقاً.

ونؤكد بأن الانتخابات الحرة هي الحل الوحيد والمقبول لكافه البلديات والمجالس المحليه وفقا لنظام التمثيل النسبي الكامل وغير ذلك نعتبره قرصنه وسرقه وإغتيالاً واضحاً لإراده الشعب ونسف لكل الإتفاقيات الموقع عليها مع جميع الفصائل بهذا الشأن وفرض سلطه الأمر الواقع ومصادره لحقوق المواطنين في إنتخاب وترشيح ممثليهم

وختاما نطالب وزاره الحكم المحلي إعتبار هذه التعينات باطله وغير قانونيه و وقف التعامل مع صندوق البلديات بالمحافظات الجنوبيه كافه وإتخاذ التدابير القانونية اللازمة، كما ونطالب شعبنا بعدم التعامل مع هذه المجالس باعتبارها لا تمس للنظام والقانون بصله و تتعدي علي أبسط حقوق المواطنين.

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