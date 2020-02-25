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الوزير سالم: خطوات صارمة لمحاربة وإغلاق أماكن بيع المركبات غير القانونية

الوزير سالم: خطوات صارمة لمحاربة وإغلاق أماكن بيع المركبات غير القانونية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير النقل والمواصلات، عصام سالم، إن الوزارة ستبدأ بخطوات صارمة لمحاربة وإغلاق أماكن بيع المركبات غير القانونية والمشاطب الخاصة بها.

جاء ذلك، خلال ترأسه، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بمقر الوزارة ، ناقش خلاله وضع وإنشاء آلية عملية تهدف إلى إغلاق كافة الأماكن التي تقوم ببيع المركبات غير القانونية وسبل التعامل مع المشاطب المخالفة والخاصة بها، وذلك في إطار تعليمات مجلس الوزراء بالخصوص، ولما تشكله هذه الأماكن من أضرار بيئية وتهديد لأمن وسلامة المواطنين وكافة مستخدمي الطريق.

وخلال اللقاء شدد الوزير سالم على أهمية وضرورة إلتزام كافة محلات قطع الغيار بشروط السلامة العامة وعدم التواجد على مداخل المدن والأحياء السكنية، حفاظاً على المظهر الحضاري والعام لها . 

وأكد على تعزيز الشراكة ما بين الوزارة والشرطة والضابطة الجمركية والحكم المحلي وتوحيد الجهود المشتركة للقضاء على كافة المظاهر السلبية والتي تضر بالمواطنين وتهدد أمنهم وسلامتهم، مثمناً دور وجهود نقابات أصحاب مهن المركبات على تعاونهم البناء والتزامهم.

وتم منح مهلة لغاية 1/5/2020 لأصحاب المهن وخاصة محلات القطع المستعملة بتصويب أوضاعهم ، وفق آلية سيتم تعميمها على مختلف مديريات النقل والمواصلات خلال الفترة القادمة، وبما يتوائم ويتوافق وقرار مجلس الوزراء بالخصوص

وفي ذات السياق وافق الوزير سالم على منح لوحات اختبار للكراجات الملتزمة بالترخيص من قبل الوزارة

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