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"التعليم العالي" تعلن توفر منح دراسية في بنغلاديش وسلوفينيا

"التعليم العالي" تعلن توفر منح دراسية في بنغلاديش وسلوفينيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفر عدد من المنح الدراسية في جمهوريتي بنغلاديش وسلوفينيا.

وأوضحت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن منح بنغلاديش بمجال البكالوريوس ومخصصة للإناث فقط، ومنح سلوفينيا بمجال الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة).

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

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