مجدلاني: إدارة ترامب تحاول عبر أطراف دولية فتح حوار مع القيادة الفلسطينية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول وعبر أطراف دولية فتح حوار مع القيادة الفلسطينية.



جاء ذلك، خلال لقاء مجدلاني، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر دافيد كاين، وبحث آخر المستجدات السياسية التي تمر بها المنطقة .



واستدرك مجدلاني: "إلا أننا أبلغناهم بأنه ودون إلغاء ما تعرف بصفقة القرن، لن يجدوا أي فلسطيني للحوار"، مشيرا أن تلك الخطة هي وصفة سياسية لعودة الفوضى للمنطقة، وتنكر واضح لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني.



وأضاف مجدلاني: "الرئيس محمود عباس كان واضحا بخطابه في الأمم المتحدة، وقدم بديلا عن تلك الخطة، برعاية دولية متعددة الاطراف، واساسها قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.



وثمن مجدلاني، الدور الذي تقوم به بعثة الصليب الاحمر ، قائلا نقدر عاليا اهتمامكم بالوضع الانساني ومتابعته، لكننا في دولة تحت الاحتلال والقضايا السياسية لا تنفصل عن القضايا الانسانية، حيث أن الاحتلال هو السبب الرئيس لتفاقم الاوضاع الانسانية لابناء شعبنا.



ومن جانبه أكد كاين على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن الوضع الانساني فعلا لا يمكن فصلة عن السياسي نظرا لتطورات الأوضاع في المنطقة.



رام الله - دنيا الوطن