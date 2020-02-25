العطاري: إسرائيل تُماطل بتنفيذ الاتفاق المتعلق بتصدير المنتجات الزراعية

أكد وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، أن الحكومة الحكومة الفلسطينية قد قامت بما عليها من إلتزامات حسب الإتفاقية الأخيرة، وسمحت بإستيراد المنتجات من الجانب الإسرائيلي، إلا أن حكومة الإحتلال ما زالت تماطل في تنفيذ الإتفاق من جانبها.



جاء ذلك، خلال عقده إجتماعاً تشاورياً مع ممثلي إتحاد المزارعين الفلسطينيين وإتحاد الفلاحين وجمعية حماية المستهلك، للتباحث في أخر المستجدات وأزمة القرار الإسرائيلي التعسفي في منع تصدير منتوج الزيت والتمور والأعشاب الطبية إلى أسواق العالم.



وأكد ممثلو الإتحادات عباس ملحم ومحمود حسين وصلاح هنية على أهمية الإنفكاك الإقتصادي التدريجي في إطار خطة شاملة تعتمد على دعم الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير كافة السبل لدعم المزارع والمنتجين لمواجهة التحديات الناجمة عن القرار الإسرائيلي.



وطالب ممثلو الإتحادات الوزارة بإتخاذ خطوات عملية لمواجهة قرار المنع الإسرائيلي، منها مطالبة دول العالم التي رعت الإتفاق بالوقوف عند مسؤولياتها والضغط على حكومة الإحتلال لتنفيذ إلتزاماتها، والسماح بتصدير المنتوج الزراعي إلى الخارج. وأكد الوزير أن هناك خطوات عملية قد تتخذها الحكومة إذا ما إستمر المنع الإسرائيلي سيعلن عنها خلال اليومين القادمين.



وطالب ممثلو الإتحادات الوزير بالعمل مع سلطة النقد الفلسطينية لمعالجة قضايا الشركات المالية في البنوك في حال عدم قدرتها على الإيفاء بإلتزاماتها المالية، وجدولة هذه الدفعات حتى تنتهي الأزمة وتسوية الموضوع بما لا يؤثر على تصنيفهم الإئتماني.



واتفق الجميع على الإستمرار بالضغط على حكومة الإحتلال وفضح ممارساته أمام العالم ومحاولته فرض إملاءات سياسية غير مقبولة فلسطينيا مؤكدين أن الموقف الفلسطيني متماسك في مواجهة هذه الضغوط.



رام الله - دنيا الوطن