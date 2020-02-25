"الداخلية": وحدنا سعر معاملة جواز السفر بين الضفة وغزة ولا حاجة للوكلاء

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام الجوازات والجنسية، محمود قنداح: إن هدفنا في وزارة الداخلية توحيد سعر معاملة جواز السفر الفلسطيني بين الضفة وغزة بحيث يصبح 250 شيكل.



وأضاف قنداح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن توحيد جهة واحدة لاستقبال المعاملة دون اللجوء إلى العديد من الوكلاء الذين يحاولون استغلال المواطنين مالياً يساعد في إنجاز وسرعة تجهيز جواز السفر الفلسطيني.



وأوضح: أن إرسال المعاملة بنفس البريد القادم من غزة يوفر على المواطن عدم دفع اي تكاليف مادية، مشددًا على أن جواز السفر سيصل خلال 24 ساعة.