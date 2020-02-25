"الداخلية": وحدنا سعر معاملة جواز السفر بين الضفة وغزة ولا حاجة للوكلاء
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الجوازات والجنسية، محمود قنداح: إن هدفنا في وزارة الداخلية توحيد سعر معاملة جواز السفر الفلسطيني بين الضفة وغزة بحيث يصبح 250 شيكل.
وأضاف قنداح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن توحيد جهة واحدة لاستقبال المعاملة دون اللجوء إلى العديد من الوكلاء الذين يحاولون استغلال المواطنين مالياً يساعد في إنجاز وسرعة تجهيز جواز السفر الفلسطيني.
وأوضح: أن إرسال المعاملة بنفس البريد القادم من غزة يوفر على المواطن عدم دفع اي تكاليف مادية، مشددًا على أن جواز السفر سيصل خلال 24 ساعة.
قال مدير عام الجوازات والجنسية، محمود قنداح: إن هدفنا في وزارة الداخلية توحيد سعر معاملة جواز السفر الفلسطيني بين الضفة وغزة بحيث يصبح 250 شيكل.
وأضاف قنداح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن توحيد جهة واحدة لاستقبال المعاملة دون اللجوء إلى العديد من الوكلاء الذين يحاولون استغلال المواطنين مالياً يساعد في إنجاز وسرعة تجهيز جواز السفر الفلسطيني.
وأوضح: أن إرسال المعاملة بنفس البريد القادم من غزة يوفر على المواطن عدم دفع اي تكاليف مادية، مشددًا على أن جواز السفر سيصل خلال 24 ساعة.
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