الخليل: فتح قبر شهيد بعد 27 عاماً.. وهذا ما عثر عليه والده

رام الله - دنيا الوطنمن كرامات الشهداء أنه يُبعث وريحُ دمه ريحُ المسك، ويبقى جسده الطاهر كما هو، واستدل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ذلك بما حدث في الخليل.حيث تداول النشطاء صورة تُظهر هوية الشهيد أحمد محمد عبدالمجيد قوقاس بعد 27 عاماً من استشهاده، وكأنها جديدة لم تتأثر سوى بالتراب.وذكر النشطاء أنه تم فتح قبر الشهيد لدفن أحد أقاربه، وتبين أن جثمانه بقي كما هو لم يتحلل، وسحب والده بطاقة الهوية من جيبه حيث دُفن وقتها بالملابس التي كان يرتديها حين استشهد.يُذكر أن قوقاس ارتقى شهيداً على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، في قرية بيت أمر بالخليل في 24 كانون الأول/ديسمبر عام 1993.