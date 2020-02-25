شاهد: فيديو يظهر أعراض (كورونا) على مسؤول بـ"الصحة" الإيرانية بعد الإعلان عن إصابته











رام الله - دنيا الوطنبعد أن تم الإعلان عن إصابة نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي بفيروس (كورونا)، نشرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء، صوراً ومقاطع فيديو له، تم التقاطها أمس وتبدو عليه أثار التعب والإرهاق.وفي إحدى الصور التي تم رصدها يظهر نائب وزير الصحة يمسح عرقه نتيجة ارتفاع درجة حرارته خلال مؤتمر صحفي إلى جانب علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة أمس الاثنين.كما كانت أعراض (كورونا) واضحة على المسؤول الإيراني خلال لقائه ليلة أمس على التلفزيون الرسمي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).واليوم تم التأكيد على أن نتائج التحاليل، التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة أكدت إصابته بفيروس "كورونا".وقد عينت السلطات الإيرانية بعد انتشار فيروس (كورونا في البلاد، حريرجي في منصب رئيس لجنة مكافحة فيروس "كورونا"، التي أمر بتشكيلها الرئيس حسن روحاني.وفي تصريح من داخل المستشفى قال حريرجي: "لقد عانيت منذ الأمس من ارتفاع درجة الحرارة وشعرت بالإعياء والتعب وبعد إجرائي فحوصات كورونا تبين إصابتي به لذلك عزلت نفسي في مكان ما واتلقى العلاج وآمل أن أتعافى".هذا وأعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد ارتفع إلى 17 شخصا بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة.