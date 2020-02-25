نتنياهو: مبارك كان صديقاً شخصياً وزعيماً قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن









وتابع: "لقد التقيت به مرات عديدة، وأخذت انطباعاً شديداً عن التزامه بهذا السلام، وسنواصل المضي قدماً على هذا الطريق المشترك"، وفق تعبيره.

وختم نتنياهو: "أود أن أتقدم بالتعازي إلى الرئيس السيسي، وإلى أسرة مبارك، وإلى الشعب المصري". وأضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "باسم الشعب الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية، أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك".وتابع: "لقد التقيت به مرات عديدة، وأخذت انطباعاً شديداً عن التزامه بهذا السلام، وسنواصل المضي قدماً على هذا الطريق المشترك"، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، كان صديقاً شخصياً له، وزعيماً قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل.