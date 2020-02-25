الرئاسة الفلسطينية: قرار نتنياهو يدفع بالمنطقة إلى حافة الهاوية

منطقة (E1) شرق مدينة القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالموافقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في منطقة (E1) شرق مدينة القدس، معتبراً أنه يأتي في سياق السياسة الإسرائيلية التي تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية.



وأضاف: أن هذا القرار، هو نتيجة للسياسة الأميركية المنحازة والخطرة لصالح الاحتلال، والتي أدت إلى وضع يشكل خرقاً للقانون الدولي، وتجاوزاً للخطوط الحمر، ومنافياً للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي، والذي اتخذ بالإجماع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأكد الناطق الرسمي، أن قرار نتنياهو، يعتبر تحدياً للبيان الذي صدر بالأمس، عن مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، باعتبار الاستيطان يمس بحل الدولتين، وبالمفاوضات القائمة على قرارات الشرعية الدولية؛ لحل قضايا الوضع النهائي.



وقال أبو ردينة: نحذر الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار بهذه السياسة التصعيدية التي لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل تعمل على زيادة التوتر والعنف في المنطقة.