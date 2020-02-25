الجبهة الشعبية: لم تصلنا دعوة رسمية للمشاركة باجتماعات الفصائل في القاهرة

اجتماع سابق لفصائل فلسطينية

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خاص دنيا الوطن

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنه لم يصلها أي دعوة للمشاركة في اجتماعات القاهرة، المُقرر عقدها خلال الساعات المقبلة.



وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة، إياد عوض الله لـ "دنيا الوطن": "لا بد من أي اجتماع ترعاه مصر، أن يكون بحضور الكل الفلسطيني، ويكون بمستوى قيادي مُقرر، بحضور الأمناء العامين للفصائل، حتى يتم بحث كل شيء في ظل المساعي الإسرائيلية والأمريكية لتمرير (صفقة القرن).



وأضاف عوض الله، أنه لحد اللحظة لم تصل الجبهة أي دعوات رسمية للمشاركة في الاجتماعات، وهم بانتظار وصول أي رسالة رسمية للبدء الفوري في تلك الاجتماعات، لافتًا إلى أنه عندما يتم توجيه الدعوات، سيتم بحث جدول أعمال اللقاء.



وعن دور كتائب أبو علي مصطفى في جولة التصعيد الأخيرة بغزة، قال القيادي الجبهاوي: إن كل فصائل المقاومة كان لها دور في العملية الأخيرة، وكان جزءًا مهمًا في التصدي لهذا العدوان؛ سواءً بالإعلان أو بعدم الإعلان، متابعًا: "غرفة العمليات المشتركة، عملت بتناسق وتناغم وتكتيك موحد، وضمن خطة واحدة".



وأوضح، أن الشعب الفلسطيني، تمسك بخياره في المقاومة، رغم الإجراءات والجرائم الإسرائيلية، وهذا كان واضحًا في أعقاب إعدام الشاب محمد الناعم شرقي خانيونس، جنوب قطاع غزة.