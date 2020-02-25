وزير خارجية لوكسمبورغ يؤكد لـ "المالكي" دعم حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد





وأطلع المالكي وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، نظيره على أهم ما دار في اجتماعاته في بروكسل مع الاتحاد الأوروبي، شاكراً لهم دورهم الخاص في حماية حل الدولتين، بما يساهم في مواجهة ما تسمى (صفقة القرن) على اعتبار أنها تنتهك كافة قواعد القانون الدولي، وتقوض حقوق الشعب الفلسطيني.





واعتبر وزير الخارجية، هذه الصفقة، تقويضاً لكافة الجهود الدولية التي عملنا عليها منذ عقود، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام.





بدوره، أشار وزير خارجية لوكسمبورغ إلى دعم حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد، وهو حل الإجماع الدولي، ودورهم في حماية القانون الدولي.



وشارك في الاجتماعات، سفير دولة فلسطين لدى منظمات الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، د. إبراهيم خريشي، والسفير د. عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان في الخارجية، وسكرتير أول، ديما عصفور، من بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في الأمم المتحدة في جنيف.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، على هامش الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته 43 المنعقدة حالياً في جنيف.