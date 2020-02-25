أول تعليق للرئيس عباس على وفاة الرئيس المصري حسني مبارك

أشاد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمواقف الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 92 عاماً.



ونعى الرئيس عباس ببالغ الحزن والأسى، الرئيس الراحل مبارك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





وأشاد بمواقف الرئيس الراحل في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، في نيل حقوقه في الحرية والاستقلال.











رام الله - دنيا الوطن