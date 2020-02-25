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القوات المسلحة المصرية تنعى الرئيس الأسبق حسني مبارك

القوات المسلحة المصرية تنعى الرئيس الأسبق حسني مبارك
قادة القوات المسلحة المصرية مع السيسي
رام الله - دنيا الوطن
نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية "ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، محمد حسنى مبارك".

وتقدمت وفق تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك)، لأسرته ولضباط القوات المسلحة، ولجنودها، بخالص العزاء، داعية المولى سبحانه وتعالى، أن يتغمده بواسع رحمته.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز (91 عاماً)، وفقا لما نقلت صحيفة (اليوم السابع) المصرية.

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