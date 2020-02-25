حماس تصدر بياناً بشأن أنباء عقد لقاءات مع إسرائيليين

قادة حماس خلال إحدى مهرجاناتها

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، موقفها الواضح والثابت، برفضها عقد أي لقاءات مع "العدو الصهيوني"، وأنها ضد أي علاقة مع "الكيان" باعتباره "كيانًا مغتصبًا، وغير شرعي، وتجرم التطبيع معه من أي طرف أو جهة كانت".



واستهجنت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ما ادعته بعض وسائل الإعلام، من عقد لقاءات مع "الكيان الصهيوني" أو أي من قادته، وتؤكد نفيها القاطع لهذه الأنباء جملة وتفصيلًا، وهي روايات باطلة لا أساس لها من الصحة، تستهدف تشويه الحركة، ومواقفها، ورموزها.



ودعت حماس وسائل الإعلام إلى عدم الوقوع في شرك "الأفخاخ" التي ينصبها "الإعلام الصهيوني" وبعض الأبواق التي تحاول إعطاء الذرائع والمشروعية لعمليات التطبيع، التي تتم على الصعيدين العربي والإسلامي، وتشجيع الأطراف المتورّطة فيه.