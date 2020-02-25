شاهد: أبرز محطات الرئيس المصري الأسبق مبارك وآخر ظهور له

غيب الموت، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، والذي حكم مصر ثلاثين عاماً، حيث كانت حياته حافلة بالكثير من الأحداث.



"دنيا الوطن" ترصد أبرز محطات حياة مبارك، و16 شائعة عن وفاته، وأهم مراحل حياته منذ الولادة، حتى التنحي ثم الوفاة.



الرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى كانون الأول/ يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.



وعقب انتهائه من تعليمه الثانوي التحق بالكلية الحربية في مصر حصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية عام 1948 ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950 من الكلية الجوية، وفق (BBC).



وتدرج في سلم القيادة العسكرية فعين عام 1964 قائدا لإحدى القواعد الجوية غرب القاهرة، كما تلقى دراسات عليا في أكاديمية "فرونز" العسكرية في الاتحاد السوفيتي السابق، وفي عام 1967 عُين مديرا للكلية الجوية في إطار حملة تجديد لقيادات القوات المسلحة المصرية عقب هزيمة حزيران/ يونيو 1967.



بعد ذلك، عين مبارك رئيسا لأركان حرب القوات الجوية المصرية وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تعيينه قائدا للقوات الجوية ونائبا لوزير الدفاع عام 1972.



وفي عام 1973، اشترك في التخطيط لحرب 6 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث بدأ الهجوم المصري على القوات الإسرائيلية التي كانت تحتل شبه جزيرة سيناء بغارات جوية مكثفة ساعدت في دعم عبور القوات المصرية لقناة السويس واقتحام خط بارليف ما كان له أثر كبير في تحويل مبارك إلى بطل قومي.



وقد رقي مبارك في العام التالي للحرب إلى رتبة فريق، ثم اختاره الرئيس المصري السابق أنور السادات نائبا له في عام 1975، وكان دور مبارك أساسيا أيضا في التفاوض مع إسرائيل حتى التوصل إلى اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 ومعاهدة السلام التي وقعت عام 1979، والتي انقسمت حولها الآراء في الشارع المصري حيث اعتبرتها عدة قوى معارضة ولا سيما الإسلامية بمثابة تنازل لإسرائيل.



واغتيل الرئيس السادات خلال عرض عسكري في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1981، وكان مبارك جالسا إلى جوار الرئيس السادات خلال العرض العسكري حين تعرضت المنصة الرئيسية للهجوم الذي قتل فيه السادات بينما نجا الرئيس مبارك.



وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 1981 أدى محمد حسني مبارك اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، وأعيد انتخابه رئيسا للبلاد في استفتاءات شعبية عليه كمرشح أوحد أعوام 1987، و1993 و1999 حيث أن الدستور المصري يحدد فترة الرئاسة بست سنوات دون حد أقصى.



وفي عام 2005 أقدم مبارك على تعديل دستوري جعل انتخاب الرئيس بالاقتراع السري المباشر وفتح باب الترشيح لقيادات الأحزاب وأعيد انتخابه بتفوق كاسح على منافسيه.



وشأنه شأن من سبقوه من رؤساء، كان مبارك عسكرياً، لكنه افتقر الى الجاذبية الشخصية التي كان يحوز عليها الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر وأنور السادات.



كما لم يتبن أيديولوجية معينة بقدر ما اعتمد اسلوبا براغماتيا في ما يتعلق بمعالجته المعضلات التي واجهتها بلاده والقضايا الإقليمية الشائكة خصوصا الصراع العربي- الإسرائيلي. لكن ذلك اعتبر من قبل منتقديه افتقارا لرؤية سياسية واضحة.



والتزم مبارك باتفاقية السلام متحديا القوى المعارضة لها. وفي حين لقيت سياسته الخارجية ترحيبا وإشادة من الغرب، خلقت له أعداء في الداخل وفي العالم العربي، وقد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995.



وواجهت سياساته مصاعب كثيرة، فعلى الصعيد الداخلي لم يتمكن من حل معضلات متأصلة مثل البيروقراطية الواسعة الانتشار والبطالة العالية والتضخم المتفاقم والتنامي السكاني السريع.



لكن عهده شهد تنفيذ مشروعات كبرى مثل مترو الأنفاق وتوشكي وإسكان الشباب في المدن الجديدة، حيث قاوم المطالب بإجراء إصلاحات سياسية على مدى السنين، إلا أن تطبيق إصلاحات خاصة في ولايته الخامسة وذلك لم يمكنه من تفادي الانتقادات بشأن ما يصفه معارضوة بـ "الشلل السياسي وغياب الرؤية الشاملة وانتشار الفساد والبيروقراطية".



وواصل مناوئوه الاعتراض على سياساته وخصوصا ما يشاع عن نيته توريث الحكم الى نجله جمال مبارك الذي يسعى إلى أن يلعب دورا سياسيا عبر تسنمه منصبا عاليا في هيكلية الحزب الحاكم. لكن الرئيس مبارك نفى مرارا أن يكون قد اتخذ أي قرار بمن سيخلفه.



وخلال سنوات ولايته الخامسة تعرض لضغوط داخلية متزايدة لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وتصاعد مد المعارضة بعد انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2010 والتي أسفرت عن انتخاب برلمان يسيطر عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغليبية كاسحة تزيد عن 90%.



واعتبارا من 25 كانون الثاني/ يناير 2011 شهدت مصر سلسة تظاهرات حاشدة امتدت لآيام وبلغت اوجها في 28 كانون الثاني/يناير الذي سمي بجمعة الغضب والذي انتهى بفرض حظر التجول ونزول الجيش إلى شوارع القاهرة وعدة مدن.



وخرج مبارك على التلفزيون في ساعة متأخرة ليعلن حل الحكومة، وفي 29 كانون الثاني/ يناير 2011 أقدم مبارك على إجراء ظل يرفضه لثلاثة عقود وهو تعيين نائب له واختار مدير المخابرات اللواء عمر سليمان للمنصب كما كلف وزير الطيران في الحكومة المقالة أحمد شفيق بتشكيل الحكومة.



ورغم أنه تحدث أكثر من مرة لكنه لم يشأ التخلي عن الرئاسة استجابة لمطالب الجماهير المحتجة، وفي يوم 11 شباط/فبراير أعلن نائبه تخلي الرئيس عن منصبه وتكليف المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد.



وبعد شهرين من تنحيه تم التحقيق مع مبارك في مستقره بمدينة شرم الشيخ لاتهامات تتعلق بقتل متظاهرين، واستغلال النفوذ ونهب المال العام، وبعد قرار إحالته للمحاكمة ومعه نجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه ظل مبارك يتلقى العلاج في المستشفيات العسكرية.



وظهر راقداً على سرير طبي أثناء حضوره جلسات محاكمته، وفي الثاني من آذار/ مارس 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك بالسجن المؤبد لمسؤوليته عن قتل المتظاهرين وهي العقوبة ذاتها التي نالها وزير داخليته، وبرأت المحكمة المعاونين الستة.



كما وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى القضائية ضد مبارك ونجليه في قضية استغلال النفوذ ونهب المال العام، وقضت المحكمة أيضا بانقضاء الدعوى المقامة ضد مبارك ونجليه بتهم استغلال النفوذ ونهب المال العام، حيث خرجت مظاهرات غاضبة بعد النطق بالحكم احتجاجا على هذه الأحكام التي اعتبرها المحتجون أحكاما مخففة.



ونقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة، حيث يقضي عقوبته وتدهورت حالته الصحية بشكل خطير، وعرف عنه رفضه الدائم للحديث عن تفاصيل حياته الشخصية، وكان متزوجا من سوزان ثابت وهي مصرية تحمل أيضا الجنسية البريطانية لأن والدتها من ويلز في المملكة المتحدة، وقد درست في الجامعة الأمريكية.



ودخل مبارك المستشفى في المانيا للخضوع لجراحة انزلاق غضروفي عام 2004، واسند مهامه الرئاسية عندئذ الى رئيس الوزراء انذاك عاطف عبيد.



وجدد مبارك ولايته عبر الاستفتاء ثلاثة مرات فى 1987، 1993، 1999، ثم تم تعديل الدستور ليصبح أول رئيس للجمهورية عبر الاقتراع الحر المباشر عام 2005، لكن هذه الانتخابات شهدت هجومًا عنيفًا من جانب المعارضة، بسبب ما وصف بأنه شروط متعسفة للترشح فى مواجهة الرئيس الأسبق ويسقط عن الانتخابات صفة الجدية.







وكان آخر ظهور للرئيس الراحل في منتصف تشرين الأول/أكتوبر2019، تحدث خلاله عن ذكريات حرب تشرين الأول/أكتوبر 73 في فيديو نادر احتفالا بالذكرى الـ 46 لانتصار أكتوبر المجيد، وهو الفيديو الثاني له بعد تنحيه عن الرئاسة عام 2011.



وبدا مبارك بصحة جيدة رغم ظهور العجز على ملامحه؛ إلا أن حديثه كان متزنا وسلسا، وفقا لتعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكشف مبارك خلال الفيديو العديد من الأسرار والكواليس لحرب الـ 6 من تشرين الأول/ أكتوبر ونكسة 67، وعلق على ضربته الجوية، وأكد أن جيل أكتوبر قدم العديد من التضحيات حتى يمحو آثار الهزيمة ويستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة.







رام الله - دنيا الوطن