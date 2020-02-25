تحذيرات من خطر استراتيجي سيغير المعايير الدولية جراء بدء الاحتلال برسم الخرائط



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: أن هذه الخطة الاستيطانية الجديدة والتي تبدأ برسم الحدود أخطر من سابقاتها عازيا ذلك لاعتبار (صفقة القرن) هذه الأراضي جزءاً من دولة الاحتلال ما يتيح المجال لأن يطبق عليها قانون الغائب، وغيرها من القوانين التي تخدم الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنحذر مدير الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، من خطر استراتيجي سيغير المعايير الدولية جراء بدء حكومة الاحتلال برسم الخرائط لتنفيذ مخطط ضمّ الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة، وفق "الخطة الصهيوأميركية" (صفقة القرن)، مشيراً إلى أن هذا الخطر يتطلب حلاً استراتيجيا سريعاً.