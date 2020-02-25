وفد برلماني أوروبي يصل فلسطين للاطلاع على الوضع الميداني بمحافظات الضفة



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا الوفد الأوروبي سيلتقي مع القيادة الفلسطينية وسيجري لقاءات ميدانية في محافظات الضفة كما سيلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين د رياض المالكي لاطلاعه على التطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية.



وأضاف عطية: أن هذا الوفد سيعدّ تقريرا ويقدمه للبرلمان الأوروبي حولَ حالة الأوضاع في فلسطين ولمفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه سيتم استثمار هذا التقرير للعمل على انتزاع بعض القرارات من البرلمان حول عمل هذا الوفد.



وأكد السفير المناوب في سفارة فلسطين في الاتحاد الأوروبي، أن الأولوية الآن انتزاع قرار أوروبي يؤكد على حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان وعدم الاعتراف بأي تغيير أحادي على الحدود، وكذلك انتزاع قرارات أخرى بمنع منتجات المستوطنات.



رام الله - دنيا الوطنقال السفير المناوب في سفارة فلسطين في الاتحاد الأوروبي، عادل عطية: إن وفداً برلمانياً أوروبياً وصل فلسطين أمس وبدأ بمهامه رسمياً هو الأول منذ إعلان (صفقة القرن)، للاطلاع على الوضع الميداني في محافظات الضفة، سيما الاستيطان ومحاولات اقتلاع المواطنين وزيارة الأسرى في سجون الاحتلال.