وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك













رام الله - دنيا الوطنتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز (91 عاماً)، وفقا لما نقلت صحيفة (اليوم السابع) المصرية.وبدأ أصدقاء نجل الرئيس الأسبق، الأكبر علاء مبارك، في نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، في الوقت الذي لا تزال فيه عائلته ملتزمة بالصمت ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن الوفاة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وكان النجل الأكبر، قد اعلن منذ عدة أيام إن والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.