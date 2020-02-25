"الصحة": الفحوصات الخاصة بفيروس (كورونا) تجرى فقط بمختبر الصحة المركزي

حالة طوارئ في العالم بسبب كورونا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن جميع الفحوصات الخاصة بفيروس (كورونا) تجرى فقط داخل مختبر الصحة المركزي التابع للوزارة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، نشرته على صفحتها على (فيسبوك)، إلى أنها عممت على جميع المختبرات الطبية بالامتناع عن إجراء هذا النوع من الفحوصات لضمان سلامة المواطنين وإجراء المتابعة الصحية اللازمة.



وتابعت الوزارة: أن أي مختبر يخالف هذا التعميم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



وكانت وزارة الصحة أعلنت جهوزية مختبر الصحة العامة المركزي لإجراء الفحوصات وتشخيص وإثبات وجود فيروس (كورونا) وذلك من تاريخ 6/2/2020.