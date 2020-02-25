القواسمي: اعتقال قيادات وكوادر حركة فتح لن يثني عزيمتنا





رام الله - دنيا الوطناعتبرت حركة (فتح)، على لسان عضو مجلسها الثوري، والمتحدث باسمها، أسامه القواسمي، أن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لقيادات، وكوادر حركة فتح لن يثني عزيمتنا، أو يجعلنا نغير من موقفنا السياسي، أو نتخلى عن نضالنا المشروع.وقال القواسمي، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": إن استهداف أبناء حركة فتح قيادات وكوادر، يدلل على أننا في المربع الصحيح، ويشير إلى دور أبناء الحركة النضالي، في إسقاط المشاريع التآمرية، وعلى رأسها جريمة القرن.وعاهدت حركة فتح، أبناء شعبنا الفلسطيني البطل، أن تبقى الراية مرفوعة، حتى الوصول إلى القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.