بالصور: عشرات الإصابات بالاختناق والرصاص المطاطي بمواجهات مع الاحتلال في طوباس





















رام الله - دنيا الوطنأصيب العشرات بالاختناق والرصاص المطاطي، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند حاجز تياسير، بمحافظة طوباس.وأفاد رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن": أنه عُرف من المصابين، اللواء جهاد المسيمي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والأخ مناضل شرقاوي، أمين سر حركة فتح في الزبابدة.