آليات الاحتلال تجرف أراضي "حوارة" لشق طريق استيطاني

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أراض تابعة لبلدة حوارة، جنوب نابلس شمالي الضفة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس: إن جرافات الاحتلال، تقوم منذ ساعات الصباح بعمليات تجريف لأراضي المواطنين بالقرب من معسكر حوارة؛ تمهيداً لشق الطريق الاستيطاني، الذي قررت حكومة الاحتلال شقه في أبريل/ نيسان الماضي، وفق ما نقلت وكالة (وفا).



ويصل طول الطريق الاستيطاني الجديد، سبعة كيلومترات، ويستولي على نحو 406 دونمات من أراضي سبع قرى جنوب نابلس.



وأضاف دغلس، أن الطريق "التفافي حوارة"، سيلحق خسائر فادحة في الأراضي الزراعية.