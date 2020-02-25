قيادي بالمقاومة: طالبنا بإعادة تفعيل الغرفة المشتركة أو الإعلان عن حلها

قال الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، خالد الأزبط: إن حركته طالبت بشكل رسمي، فصائل المقاومة الفلسطينية، بإعادة تفعيل غرفة العمليات المشتركة أو الإعلان عن حلها.



وأضاف الأزبط، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن نقف مع ما يخدم المصلحة الوطنية، وأي عدوان على قطاع غزة، نقدر فيه كحركة مقاومة ضرورة الرد، سنرد عليه بشكل منفرد".



وتابع الأزبط: "نؤكد بشكل متكرر على ضرورة إعادة الاعتبار للغرفة المشتركة، ووحدة الموقف الفلسطيني في الميدان، وغير ذلك نحن ملتزمون بتقدير الموقف".



وفي وقت سابق، أكد أبو يوسف، الناطق باسم كتائب الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية، أن الكتائب غير ملزمة بالتهدئة، التي جرى التوصل إليها مع الاحتلال الإسرائيلي.



وقال أبو يوسف، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: "نؤكد أن الحديث عن تهدئة مع الاحتلال غير ملزم لنا، ولم يجرِ مع القيادة أي تواصل أو توافق حولها".



وأمس الاثنين، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيز التنفيذ.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال