يهودا غليك يقود اقتحاماً للأقصى

يهودا غليك يقود اقتحام الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.



وشارك المتطرف غليك في الاقتحام، رغم زعم الاحتلال، أنه أصدر بحقه قراراً، بإبعاده عن المسجد لمدة ستة شهور.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن المتطرف غليك و50 مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.



وتواصل شرطة الاحتلال، فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.