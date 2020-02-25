أبو بكر: الحركة الأسيرة تواصل مشاوراتها حول طبيعة خطواتها التصعيدية

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن خطوات الأسرى النضالية، ستشمل كل الفصائل وفي كافة السجون، بدأ بإرجاع وجبات الطعام، وعدم الخروج للفورة والعيادة مع إمكانية أن تتصاعد هذه الخطوات، حال واصلت إدارة السجون، تضييق الخناق عليهم.



على صعيد آخر، دعت حركة فتح أبناء شعبنا إلى المشاركة الواسعة في الاعتصام، الذي سينظم اليوم، أمام مقر الصليب الأحمر في طولكرم، تضامناً مع الأسير المريض بالسرطان موفق عروق، الذي يُعاني وضعًا صحياً حرجاً للغاية.



رام الله- دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن الحركة الأسيرة، تواصل مشاوراتها، حول طبيعة خطواتها التصعيدية، التي ستشرع بها في حال نفذت إدارة السجون توصيات لجنة أردان المجحفة بحق الأسرى، بداية الشهر المقبل.