عريقات: نتنياهو يُسابق الزمن بإجراءات الاستيطان للتخلص من الرئيس وتدمير السلطة



ووصف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، هذه الإجراءات بالبداية المرة لتنفيذ ما يسمى (صفقة القرن) على الأرض، موضحاً أن نتنياهو يسابق الزمن بهذه الإجراءات؛ لهدف واحد، هو التخلص من الرئيس، وتدمير السلطة الوطنية.





وطالب عريقات العالم أجمع، بالتدخل لوقف كل هذه الإجراءات، ووقف العدوان على شعبنا في غزة، وممارساته في الضفة الغربية.



وشدّد أمين سر تنفيذية منظمة التحرير، على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام وفق اتفاق عام 2017 إلى جانب مواصلة حشد الدعم الدولي لشعبنا؛ للمضي في مواجهة المؤامرات التصفوية، التي تستهدف قضية شعبنا.



وفي الذكرى 26 لمجزرة الحرم الإبراهيمي، التي تصادف اليوم،

قال عريقات: إن المجازر بحق شعبنا تتكرر، وأن احتمالات وقوعها، أصبحت واردة أكثر، وكان آخرها التنكيل بجثمان الشهيد محمد الناعم في غزة، مبيناً أن المجتمع الدولي مقصر، ولم يقم بواجباته تجاه شعبنا، الأمر الذي شجع إسرائيل على مواصلة جرائمها بحق شعبنا، دون محاسبة.



وطالب عريقات بعثة الاتحاد الأوروبي، التي بدأت عملها في فلسطين بالقيام بعملها بصورة واضحة ومحددة، وتطلب من دولها الخروج من إصدار البيانات إلى اتخاذ قرارات، تأخذ بعين الاعتبار العلاقات التجارية والاقتصادية، ما بين الدول الأوروبية وإسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات، إن عدد ما أعلن عنه الاحتلال من وحدات استيطانية هذا الأسبوع، وصل إلى 8200 وحدة استيطانية، معتبراً أن هذه الأرقام غير مسبوقة، وتتزامن مع قيام نتنياهو، والفريق الأمريكي بزعامة فريدمان، بزيارات لعدد من المستوطنات؛ لتنفيذ ما يسمونه تحديد المناطق، التي سيتم ضمها إلى إسرائيل.