الجهاد الإسلامي: المقاومة نجحت بالرد على جريمتي خانيونس ودمشق وهذه رسائل السرايا





خاص دنيا الوطنأكد مصعب البريم، الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، أن المقاومة الفلسطينية، نجحت في الرد على جريمتي خانيونس جنوب قطاع غزة، بعدما أعدمت قوات الاحتلال الشاب محمد الناعم، بالإضافة إلى اغتيال عنصرين من حركة الجهاد في العاصمة السورية دمشق.وقال البريم لـ"دنيا الوطن": "سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية، ترجمت صرخة الشعب الفلسطيني في وجه هذا الإرهاب الإسرائيلي، حيث إن رسالة سرايا القدس من وراء هذه الجولة السريعة، هو التأكيد بالدم والنار على مشروعية العمل المقاوم في أي وقت، وتحت أي ظرف سياسي".وأضاف: "الرسالة الأخرى، هي التطور النوعي والملحوظ للمقاومة الفلسطينية، حيث يحسب لسرايا القدس أنها اختارت توقيت بدء هذه الجولة ونهايتها، وهذا يؤهل المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس لأن تصبح رقماً صعباً في معادلة الاشتباك مع الاحتلال والحسابات الإقليمية".وحول تهديدات قادة الاحتلال، بشن عملية عسكرية على قطاع غزة، أكد الناطق باسم الجهاد، أنه بالرغم من أن المقاومة تحمل هذه التهديدات على محمل الجد، إلا أنها تؤكد بأن الشعب الفلسطيني عصي عن الانكسار، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه التهديدات لن تؤثر على عزيمة الشعب، ولا عن إرادة القتال لدى المجاهدين.