وزير إسرائيلي يدعو لفصل غزة مدنياً وإقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل القطاع

جزيرة اصطناعية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن الشكوك تساوره بالنسبة لنجاح التهدئة في قطاع غزة.



وقال في تصريحات إذاعية: إنه لا يمكن الاعتماد على ما وصفها "منظمات إرهابية"، وفق زعمه، داعياً إلى تغيير القواعد في غزة وعدم الاكتفاء بعمليات عسكرية، بل دفع الانفصال المدني إلى الأمام، وإقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل القطاع، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيز التنفيذ في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد جولة تصعيد، أسفرت عن استشهاد ثلاثة عناصر من حركة الجهاد الإسلامي، اثنان منهم في قصف إسرائيلي بالعاصمة السورية، دمشق.



وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، إنها ردت على استشهاد محمد الناعم، في خانيونس، واثنين آخرين في سوريا، بقصف البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بعشرات الصواريخ.