عاجل

  • (روسيا اليوم): إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس (كورونا)

مباشر | وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

شؤون فلسطينية

مذكرة تعاون فلسطينية قطرية في مجال مكافحة الفساد

مذكرة تعاون فلسطينية قطرية في مجال مكافحة الفساد
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وقَّع رئيس هيئة مكافحة الفساد، أحمد براك مذكرة تعاون مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية، حمد بن ناصر بن راشد المسند، بهدف إرساء أسس التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الفساد، وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور ممثلين عن الجانبين.

وأكد المستشار براك أن جريمة الفساد هي آفة عابرة للحدود، ومكافحتها تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لما تسببه من أضرار جسيمة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأوضح أن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين للتعرف على الممارسات الفُضلى في مجالات التوعية والوقاية وإنفاذ القانون، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تبدأ من التوعية بمخاطره وإشراك كافة فئات المجتمع في الحرب ضده، كما وتشمل الوقاية منه بتحصين البيئة الناظمة للعمل العام والشأن العام.

وأشار المستشار براك إلى أن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بهدف الاستفادة من تجارب الآخرين، واستعراض التجربة الفلسطينية أمامهم، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد الفارين من العدالة، واستعادة الأموال المنهوبة.

من جانبه، أشاد المسند بالجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، والإنجازات الكبيرة التي نجحت في تحقيقها على الرغم من كافة الصعوبات الاقتصادية والسياسية، معبرا عن سعادته وفخره بالعمل المشترك مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية.

وقال المسند إن التعاون الذي تم إطلاقه اليوم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية يتسق مع ما تقدمه القيادة الرشيدة، لدولة فلسطين من دعم يغطي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وأشار إلى أن العلاقة بين دولة قطر ودولة فلسطين علاقة راسخة وقوية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، مؤكدا أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ما تتطلع إليه الهيئة من إطلاق شراكة استراتيجية قوية بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تتجسد من خلال تبادل الخبرات، وتوسيع التعاون في المجالات البحثية والتدريبية، بما يعود بالفائدة لكافة الجهات الوطنية في البلدين.

ولفت المسند إلى أن هذا التعاون يأتي في سياق حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي، منوها إلى أن التزام قطر الثابت بالعمل الإقليمي والدولي المشترك قديم وراسخ، ما يجعلها تمد يد العون والتعاون دوما إلى المجتمع الدولي للوقاية من الفساد بجميع أشكاله، وتحرص كذلك على الاستفادة من كافة التجارب، وأتاح لها أن تكون قبلة إقليمية ودولية في هذا المجال.

وشدد على حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التعرف على الخبرات المتنوعة لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ومشاريعها المنجزة والقائمة، وعلى مجالات التعاون الممكنة، ومناقشة خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في الفترة المقبلة.

واتفق الطرفان من خلال المذكرة على التعاون المشترك في مجال الدورات التدريبية المتخصصة وتبادل الخبراء وتعزيز القدرات والدراسات والبحوث الأكاديمية ذات الصلة بجرائم الفساد، وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة بالتدابير المتخذة في إطار الصلاحيات القانونية.

كذلك تبادل الممارسات الفضلى والناجحة والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي عن طريق المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية مشتركة وزيارات عمل متبادلة بين الطرفين بغرض تبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وضم الوفد الفلسطيني الى جانب براك، مدير عام وحدة العلاقات الدولية والمحلية سعيد شحادة، ومدير عام السياسات والتخطيط عبد الله عليان، والمستشار فداء ابو حميد مدير عام الشؤون القانونية لوزارة المالية، ونائل القريوتي مستشار قانوني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

أخبار ذات صلة

الصالحي: المطلوب دولياً تمكين الدولة الفلسطينية من فرض سيطرتها على أرضها

الصالحي: المطلوب دولياً تمكين الدولة الفلسطينية من فرض سيطرتها على أرضها

تحذيرات من خطر استراتيجي سيغير المعايير الدولية جراء بدء الاحتلال برسم الخرائط

تحذيرات من خطر استراتيجي سيغير المعايير الدولية جراء بدء الاحتلال برسم الخرائط

وفد برلماني أوروبي يصل فلسطين للاطلاع على الوضع الميداني بمحافظات الضفة

وفد برلماني أوروبي يصل فلسطين للاطلاع على الوضع الميداني بمحافظات الضفة

حماس تصدر بياناً في الذكرى السنوية لمجزرة &#34;الحرم الإبراهيمي&#34;

حماس تصدر بياناً في الذكرى السنوية لمجزرة "الحرم الإبراهيمي"

&#34;الصحة&#34;: الفحوصات الخاصة بفيروس (كورونا) تجرى فقط بمختبر الصحة المركزي

"الصحة": الفحوصات الخاصة بفيروس (كورونا) تجرى فقط بمختبر الصحة المركزي

القواسمي: اعتقال قيادات وكوادر حركة فتح لن يثني عزيمتنا

القواسمي: اعتقال قيادات وكوادر حركة فتح لن يثني عزيمتنا

بالصور: عشرات الإصابات بالاختناق والرصاص المطاطي بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

بالصور: عشرات الإصابات بالاختناق والرصاص المطاطي بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

آليات الاحتلال تجرف أراضي &#34;حوارة&#34; لشق طريق استيطاني

آليات الاحتلال تجرف أراضي "حوارة" لشق طريق استيطاني

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

تحذيرات من خطر استراتيجي سيغير المعايير الدولية جراء بدء الاحتلال برسم الخرائط

تحذيرات من خطر استراتيجي سيغير المعايير الدولية جراء بدء الاحتلال برسم الخرائط

وفد برلماني أوروبي يصل فلسطين للاطلاع على الوضع الميداني بمحافظات الضفة

وفد برلماني أوروبي يصل فلسطين للاطلاع على الوضع الميداني بمحافظات الضفة

حماس تصدر بياناً في الذكرى السنوية لمجزرة &#34;الحرم الإبراهيمي&#34;

حماس تصدر بياناً في الذكرى السنوية لمجزرة "الحرم الإبراهيمي"

&#34;الصحة&#34;: الفحوصات الخاصة بفيروس (كورونا) تجرى فقط بمختبر الصحة المركزي

"الصحة": الفحوصات الخاصة بفيروس (كورونا) تجرى فقط بمختبر الصحة المركزي

القواسمي: اعتقال قيادات وكوادر حركة فتح لن يثني عزيمتنا

القواسمي: اعتقال قيادات وكوادر حركة فتح لن يثني عزيمتنا

بالصور: عشرات الإصابات بالاختناق والرصاص المطاطي بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

بالصور: عشرات الإصابات بالاختناق والرصاص المطاطي بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

آليات الاحتلال تجرف أراضي &#34;حوارة&#34; لشق طريق استيطاني

آليات الاحتلال تجرف أراضي "حوارة" لشق طريق استيطاني

يهودا غليك يقود اقتحاماً للأقصى

يهودا غليك يقود اقتحاماً للأقصى

منوعات

&#34;بوسي ضربته&#34;.. كيف كانت ردود فعل النجمات على خيانة أزوجهن؟

"بوسي ضربته".. كيف كانت ردود فعل النجمات على خيانة أزوجهن؟

حقائق جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

حقائق جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

قصي خولي يخرج عن صمته ويعلق على فيديو مديحة الحمداني

قصي خولي يخرج عن صمته ويعلق على فيديو مديحة الحمداني

نجوى كرم بتعليق ساخر &#34;كورونا&#34;: &#34;عنا مناعة من الزبالة بالبلد&#34;

نجوى كرم بتعليق ساخر "كورونا": "عنا مناعة من الزبالة بالبلد"

أغنية راب &#34;السعودي عنوان&#34; تحظى بإعجاب النشطاء.. وبطلة الكليب تجذب الأنظار

أغنية راب "السعودي عنوان" تحظى بإعجاب النشطاء.. وبطلة الكليب تجذب الأنظار

رد مُفاجئ من راشد الماجد على معجبة قالت له &#34;أحبك&#34; أمام زوجها

رد مُفاجئ من راشد الماجد على معجبة قالت له "أحبك" أمام زوجها

&#34;أنا هوريك&#34;.. حرب تصريحات بين باسم سمرة ومحمد رمضان

"أنا هوريك".. حرب تصريحات بين باسم سمرة ومحمد رمضان

في تحدٍ صارخ.. حمو بيكا يكسر قرار هاني شاكر بهذه الطريقة

في تحدٍ صارخ.. حمو بيكا يكسر قرار هاني شاكر بهذه الطريقة

فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل &#34;شم أباطها&#34;

فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل "شم أباطها"

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس

عربي

العراق: أربع حالات إصابة جديدة بـ (كورونا) واتخاذ قرارات &#34;مهمة&#34;

العراق: أربع حالات إصابة جديدة بـ (كورونا) واتخاذ قرارات "مهمة"

الأورومتوسطي: انهيار عمليات الإغاثة الدولية يُهدد حياة الملايين

الأورومتوسطي: انهيار عمليات الإغاثة الدولية يُهدد حياة الملايين

بتهمة التخابر مع إيران.. محكمة سعودية تصدر حكماً بسجن سبعة أشخاص

بتهمة التخابر مع إيران.. محكمة سعودية تصدر حكماً بسجن سبعة أشخاص

الأردن: تكلفة فحص أي شخص مشتبه بإصابته بفيروس (كورونا) 150 ديناراً

الأردن: تكلفة فحص أي شخص مشتبه بإصابته بفيروس (كورونا) 150 ديناراً