شاهد: لافتات تشير لمناطق فلسطينية وفق (صفقة القرن) نصبها مستوطنون بالضفة الغربية









رام الله - دنيا الوطننصب مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، لافتات على مداخل 33 بلدة ومدينة شمالي الضفة الغربية، تشير إلى أنها مناطق فلسطينية وفق (صفقة القرن) المزعومة للسلام.ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية: إن "عصابة من المستوطنين اليهود، نصبوا لافتات تشير إلى بلدات فلسطينية، ومدن على أنها جزء من الدولة الفلسطينية وفق (صفقة القرن)".وأضاف: "اليوم المستوطنون يقسّمون الضفة الغربية بأهوائهم ووفق مصالحهم الاستعمارية"، مندداً بذلك التصرف ووصفه بأنه "عمل إرهابي".وقال: "رصدنا لافتات في 33 موقعاً شمالي الضفة الغربية، وتم إزالتها من قبل السكان والهيئات المحلية".وكُتب على اللافتات باللغات العربية والعبرية والإنجليزية "قف!، أنت تدخل منطقة الدولة الفلسطينية، هذه المنطقة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية وفقاً لـ (صفقة القرن)".