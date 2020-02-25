مطانس شحادة: ساهمنا بتقصير عمر نتنياهو السياسي.. والثقة مفقودة بكنيست وليس بنا



وحول التأثير المستقبلي للقائمة العربية المشتركة بعد الانتخابات، قال شحادة: التأثير ليس بالأمر السهل والمضمون، نعرف ذلك، ولا نقول أن طريقنا وردية، وإذا حصلنا على 15 و16 مقعداً سوف نغير الدنيا، ما نقوله أننا سنكون أقوى، وتكون إمكانيات التأثير لدينا أفضل.



وأضاف "هذا أمر طبيعي، وأي حزب يكون لديه أكثر من 10 مقاعد، وحصل على مقاعد أكثر من الموجود حالياً، يزيد تأثيره في الكنيست الجديد، وبعمله البرلماني".



وأوضح أن تأثير القائمة العربية المشتركة، سيكون محدوداً بالحالة الإسرائيلية والقضايا السياسة الجوهرية، بسبب الإجماع (الصهيوني).



وحول اتهام القائمة العربية المشتركة، بإطالة عمر نتنياهو السياسي، رد رئيس قائمة التجمّع الوطني الديمقراطي قائلاً: هذا غير صحيح، والأمر لا يتعلق بنا فقط، نتنياهو لم يُشكل حكومة لأنه لم يكن لديه إمكانيه لتشكيلها في حينها.



وأكمل: نحن ساهمنا بذلك، ونحن نفتخر أننا ساهمنا بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة، هذا أمر إيجابي وليس سلبياً، بالعكس نحن نُقصر عمره السياسي عبر منعه من تشكيل حكومة ولا نطيله، لأنه الإمكانية كانت أنه يشكل حكومة، وليس أن يذهب لبيته، وحتى الآن يوجد احتماليه لأن تُحسم الأمور لصالحه، إذا حدث ارتفاع على مقاعد (ليكود).

أبدى مختصون بالشأن الإسرائيلي، في تحليل لـ "دنيا الوطن" عدم تفاؤلهم وثقتهم بارتفاع عدد المقاعد، التي ستحصدها القائمة العربية المشتركة في انتخابات الكنيست القادمة، لتصل إلى 16 مقعداً.وأرجع الباحث بالشأن الإسرائيلي، الدكتور عمر جعارة، عدم حصول القائمة العربية على عدد المقاعد، التي يستحقونها، كون العرب يشكلون خُمس السكان، ومن حقهم خُمس المقاعد، أي 20 مقعداً لكنهم لا يحصلون سوى على 13 مقعداً، لعدم وجود ثقة كبيرة بين الفلسطينيين والقائمة العربية المشتركة.واتهم جعارة القائمة العربية المشتركة، بإطالة عمر نتنياهو السياسي، لأنها صوتت لبعثرة (كنيست)، وبعثرتها يتم بـ 74 صوتاً، ونتنياهو لا يملك إلا 60 صوتاً، وبالتالي لا يستطيع أن يحل الكنيست الإسرائيلي إلا عندما صفت القائمة العربية معه، واستبعد أن يكون لحصولهم على 13 مقعداً تأثير، واصفاً إياه بالصفر لأن غانتس لن يعتمد بتشكيل حكومته على دعمهم.رداً على تلك التصريحات، أكد الأمين العام، ورئيس قائمة التجمّع الوطني الديمقراطي، الدكتور مطانس شحادة، أن المشكلة هي عدم ثقة جزء من المجتمع العربي بمؤسسات الدولة الإسرائيلية ومن ضمنها (كنيست) ومن العمل البرلماني بشكل عام، وليس عدم ثقتهم بالقائمة العربية المشتركة.وأضاف شحادة لـ "دنيا الوطن": "ولكن نحن وبناء على الاستطلاعات والدراسات السابقة، القسم الأكبر وراء عدم تصويت البعض، هو اللامبالاة أو عدم الاهتمام أو الكسل، وليس من دوافع سياسية أو عقائدية، فقط قريب من الـ 10 أو 15% لا يصوت بدوافع عقائدية وسياسية".وأردف: أن هناك إهمالاً وكسلاً لدى بعض المصوتين، يمنعهم من التصويت مثلنا، مثل باقي دول العالم، مشيراً إلى أنهم لا يتوقعون أن تكون نسبة التصويت 100%، فنسبة التصويت المقبولة عالمياً ما بين (70- 75%).