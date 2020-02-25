عاجل

  • (روسيا اليوم): إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس (كورونا)

مباشر | وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

شؤون فلسطينية

مطانس شحادة: ساهمنا بتقصير عمر نتنياهو السياسي.. والثقة مفقودة بكنيست وليس بنا

مطانس شحادة: ساهمنا بتقصير عمر نتنياهو السياسي.. والثقة مفقودة بكنيست وليس بنا
نقاش حاد بين إسرائيلي يميني ومرشح عربي للكنيست في المحكمة الإسرائيلية العليا مؤخراً
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
 أبدى مختصون بالشأن الإسرائيلي، في تحليل لـ "دنيا الوطن" عدم تفاؤلهم وثقتهم بارتفاع عدد المقاعد، التي ستحصدها القائمة العربية المشتركة في انتخابات الكنيست القادمة، لتصل إلى 16 مقعداً.

وأرجع الباحث بالشأن الإسرائيلي، الدكتور عمر جعارة، عدم حصول القائمة العربية على عدد المقاعد، التي يستحقونها، كون العرب يشكلون خُمس السكان، ومن حقهم خُمس المقاعد، أي 20 مقعداً لكنهم لا يحصلون سوى على 13 مقعداً، لعدم وجود ثقة كبيرة بين الفلسطينيين والقائمة العربية المشتركة.

واتهم جعارة القائمة العربية المشتركة، بإطالة عمر نتنياهو السياسي، لأنها صوتت لبعثرة (كنيست)، وبعثرتها يتم بـ 74 صوتاً، ونتنياهو لا يملك إلا 60 صوتاً، وبالتالي لا يستطيع أن يحل الكنيست الإسرائيلي إلا عندما صفت القائمة العربية معه، واستبعد أن يكون لحصولهم على 13 مقعداً تأثير، واصفاً إياه بالصفر لأن غانتس لن يعتمد بتشكيل حكومته على دعمهم.

رداً على تلك التصريحات، أكد الأمين العام، ورئيس قائمة التجمّع الوطني الديمقراطي، الدكتور مطانس شحادة، أن المشكلة هي عدم ثقة جزء من المجتمع العربي بمؤسسات الدولة الإسرائيلية ومن ضمنها (كنيست) ومن العمل البرلماني بشكل عام، وليس عدم ثقتهم بالقائمة العربية المشتركة.

وأضاف شحادة لـ "دنيا الوطن": "ولكن نحن وبناء على الاستطلاعات والدراسات السابقة، القسم الأكبر وراء عدم تصويت البعض، هو اللامبالاة أو عدم الاهتمام أو الكسل، وليس من دوافع سياسية أو عقائدية، فقط قريب من الـ 10 أو 15% لا يصوت بدوافع عقائدية وسياسية".

وأردف: أن هناك إهمالاً وكسلاً لدى بعض المصوتين، يمنعهم من التصويت مثلنا، مثل باقي دول العالم، مشيراً إلى أنهم لا يتوقعون أن تكون نسبة التصويت 100%، فنسبة التصويت المقبولة عالمياً ما بين (70- 75%).

وحول التأثير المستقبلي للقائمة العربية المشتركة بعد الانتخابات، قال شحادة: التأثير ليس بالأمر السهل والمضمون، نعرف ذلك، ولا نقول أن طريقنا وردية، وإذا حصلنا على 15 و16 مقعداً سوف نغير الدنيا، ما نقوله أننا سنكون أقوى، وتكون إمكانيات التأثير لدينا أفضل.

وأضاف "هذا أمر طبيعي، وأي حزب يكون لديه أكثر من 10 مقاعد، وحصل على مقاعد أكثر من الموجود حالياً، يزيد تأثيره في الكنيست الجديد، وبعمله البرلماني".

وأوضح أن تأثير القائمة العربية المشتركة، سيكون محدوداً بالحالة الإسرائيلية والقضايا السياسة الجوهرية، بسبب الإجماع (الصهيوني).

وحول اتهام القائمة العربية المشتركة، بإطالة عمر نتنياهو السياسي، رد رئيس قائمة التجمّع الوطني الديمقراطي قائلاً: هذا غير صحيح، والأمر لا يتعلق بنا فقط، نتنياهو لم يُشكل حكومة لأنه لم يكن لديه إمكانيه لتشكيلها في حينها. 

وأكمل: نحن ساهمنا بذلك، ونحن نفتخر أننا ساهمنا بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة، هذا أمر إيجابي وليس سلبياً، بالعكس نحن نُقصر عمره السياسي عبر منعه من تشكيل حكومة ولا نطيله، لأنه الإمكانية كانت أنه يشكل حكومة، وليس أن يذهب لبيته، وحتى الآن يوجد احتماليه لأن تُحسم الأمور لصالحه، إذا حدث ارتفاع على مقاعد (ليكود). 

أخبار ذات صلة

الصالحي: المطلوب دولياً تمكين الدولة الفلسطينية من فرض سيطرتها على أرضها

الصالحي: المطلوب دولياً تمكين الدولة الفلسطينية من فرض سيطرتها على أرضها

تحذيرات من خطر استراتيجي سيغير المعايير الدولية جراء بدء الاحتلال برسم الخرائط

تحذيرات من خطر استراتيجي سيغير المعايير الدولية جراء بدء الاحتلال برسم الخرائط

وفد برلماني أوروبي يصل فلسطين للاطلاع على الوضع الميداني بمحافظات الضفة

وفد برلماني أوروبي يصل فلسطين للاطلاع على الوضع الميداني بمحافظات الضفة

حماس تصدر بياناً في الذكرى السنوية لمجزرة &#34;الحرم الإبراهيمي&#34;

حماس تصدر بياناً في الذكرى السنوية لمجزرة "الحرم الإبراهيمي"

&#34;الصحة&#34;: الفحوصات الخاصة بفيروس (كورونا) تجرى فقط بمختبر الصحة المركزي

"الصحة": الفحوصات الخاصة بفيروس (كورونا) تجرى فقط بمختبر الصحة المركزي

القواسمي: اعتقال قيادات وكوادر حركة فتح لن يثني عزيمتنا

القواسمي: اعتقال قيادات وكوادر حركة فتح لن يثني عزيمتنا

بالصور: عشرات الإصابات بالاختناق والرصاص المطاطي بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

بالصور: عشرات الإصابات بالاختناق والرصاص المطاطي بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

آليات الاحتلال تجرف أراضي &#34;حوارة&#34; لشق طريق استيطاني

آليات الاحتلال تجرف أراضي "حوارة" لشق طريق استيطاني

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

تحذيرات من خطر استراتيجي سيغير المعايير الدولية جراء بدء الاحتلال برسم الخرائط

تحذيرات من خطر استراتيجي سيغير المعايير الدولية جراء بدء الاحتلال برسم الخرائط

وفد برلماني أوروبي يصل فلسطين للاطلاع على الوضع الميداني بمحافظات الضفة

وفد برلماني أوروبي يصل فلسطين للاطلاع على الوضع الميداني بمحافظات الضفة

حماس تصدر بياناً في الذكرى السنوية لمجزرة &#34;الحرم الإبراهيمي&#34;

حماس تصدر بياناً في الذكرى السنوية لمجزرة "الحرم الإبراهيمي"

&#34;الصحة&#34;: الفحوصات الخاصة بفيروس (كورونا) تجرى فقط بمختبر الصحة المركزي

"الصحة": الفحوصات الخاصة بفيروس (كورونا) تجرى فقط بمختبر الصحة المركزي

القواسمي: اعتقال قيادات وكوادر حركة فتح لن يثني عزيمتنا

القواسمي: اعتقال قيادات وكوادر حركة فتح لن يثني عزيمتنا

بالصور: عشرات الإصابات بالاختناق والرصاص المطاطي بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

بالصور: عشرات الإصابات بالاختناق والرصاص المطاطي بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

آليات الاحتلال تجرف أراضي &#34;حوارة&#34; لشق طريق استيطاني

آليات الاحتلال تجرف أراضي "حوارة" لشق طريق استيطاني

يهودا غليك يقود اقتحاماً للأقصى

يهودا غليك يقود اقتحاماً للأقصى

منوعات

&#34;بوسي ضربته&#34;.. كيف كانت ردود فعل النجمات على خيانة أزوجهن؟

"بوسي ضربته".. كيف كانت ردود فعل النجمات على خيانة أزوجهن؟

حقائق جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

حقائق جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

قصي خولي يخرج عن صمته ويعلق على فيديو مديحة الحمداني

قصي خولي يخرج عن صمته ويعلق على فيديو مديحة الحمداني

نجوى كرم بتعليق ساخر &#34;كورونا&#34;: &#34;عنا مناعة من الزبالة بالبلد&#34;

نجوى كرم بتعليق ساخر "كورونا": "عنا مناعة من الزبالة بالبلد"

أغنية راب &#34;السعودي عنوان&#34; تحظى بإعجاب النشطاء.. وبطلة الكليب تجذب الأنظار

أغنية راب "السعودي عنوان" تحظى بإعجاب النشطاء.. وبطلة الكليب تجذب الأنظار

رد مُفاجئ من راشد الماجد على معجبة قالت له &#34;أحبك&#34; أمام زوجها

رد مُفاجئ من راشد الماجد على معجبة قالت له "أحبك" أمام زوجها

&#34;أنا هوريك&#34;.. حرب تصريحات بين باسم سمرة ومحمد رمضان

"أنا هوريك".. حرب تصريحات بين باسم سمرة ومحمد رمضان

في تحدٍ صارخ.. حمو بيكا يكسر قرار هاني شاكر بهذه الطريقة

في تحدٍ صارخ.. حمو بيكا يكسر قرار هاني شاكر بهذه الطريقة

فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل &#34;شم أباطها&#34;

فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل "شم أباطها"

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس

عربي

العراق: أربع حالات إصابة جديدة بـ (كورونا) واتخاذ قرارات &#34;مهمة&#34;

العراق: أربع حالات إصابة جديدة بـ (كورونا) واتخاذ قرارات "مهمة"

الأورومتوسطي: انهيار عمليات الإغاثة الدولية يُهدد حياة الملايين

الأورومتوسطي: انهيار عمليات الإغاثة الدولية يُهدد حياة الملايين

بتهمة التخابر مع إيران.. محكمة سعودية تصدر حكماً بسجن سبعة أشخاص

بتهمة التخابر مع إيران.. محكمة سعودية تصدر حكماً بسجن سبعة أشخاص

الأردن: تكلفة فحص أي شخص مشتبه بإصابته بفيروس (كورونا) 150 ديناراً

الأردن: تكلفة فحص أي شخص مشتبه بإصابته بفيروس (كورونا) 150 ديناراً