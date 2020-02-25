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دولي

ارتفاع عدد المصابين بـ (كورونا) في إيران إلى 95 شخصاً

ارتفاع عدد المصابين بـ (كورونا) في إيران إلى 95 شخصاً
فيروس كورونا - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في البلاد، ارتفع إلى 95 شخصاً.

ووفق التلفزيون الإيراني، فقد حثت وزارة الصحة المواطنين على البقاء في المنازل، بسبب انتشار فيروس (كورونا).

في السياق، طلب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، من المدعي العام فتح تحقيق بشأن أعداد الوفيات في مدينة قم، التي أعلن عنها أمس النائب أحمد أمير آبادي فراهاني، وإعلان النتيجة للشعب.

وقال شمخاني، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن التكتم ونشر الأخبار الكاذبة، يخلان بالأمن القومي للبلاد، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وفي الوقت الذي تحدثت فيه أمس الاثنين، وزارة الصحة الإيرانية عن 12 حالة وفاة، قال النائب عن مدينة قم، أحمد أمير آبادي فراهاني، إن 50 شخصاً توفوا بسبب فيروس (كورونا) في قم وحدها، مشيراً إلى أن التقرير الذي قدمه وزير الصحة للبرلمان غير دقيق.

وأضاف فراهاني في كلمة أمام البرلمان الإيراني: "أن 10 حالات وفاة يومياً في مدينة قم، وأن هناك نحو 250 مصاباً قيد الحجر الصحي، كما تم تسجيل إصابة طفلين في مدينة قم بفيروس (كورونا)"، وهو ما نفته وزارة الصحة في وقت لاحق ووصفت تصريحات النائب بـ"كاذبة وغير دقيقة".

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