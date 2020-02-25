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العراق: أربع حالات إصابة جديدة بـ (كورونا) واتخاذ قرارات "مهمة"

العراق: أربع حالات إصابة جديدة بـ (كورونا) واتخاذ قرارات "مهمة"
مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة كركوك بشمال العراق.

وأعلنت الوزارة اليوم الثلاثاء، عن جملة من القرارات الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس (كورونا)، من ضمنها منع دخول المسافرين من عدة دول.

وذكر بيان للوزارة "الإعلان عن تشكيل خلية أزمة في كل محافظة يرأسها المحافظ وعضوية دائرة الصحة والجهات الساندة، لمتابعة وتنفيذ مقررات اللجنة، وتمديد إيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر من .. جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية إيران الإسلامية، وإيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر من الدول تايلاند، كوريا الجنوبية، اليابان، إيطاليا، سنغافورة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان: "يُستثنى من الإجراءات، على أن يخضعوا لفحوص وزارة الصحة، العراقيون الوافدون من الدول المذكورة والأشخاص العاملون في البعثات الدبلوماسية، والوفود الرسمية، وتدقيق تأشيرة دخول الوافدين إلى الدول المشار إليها أعلاه من قبل العاملين في المنافذ الحدودية خلال الأربعة عشر يوما الماضية".

ونصحت الوزارة، بحسب البيان "العراقيين كافة بعدم السفر إلى الدول المشار إليها ومراجعة وزارة الصحة لموقف الإجراءات المذكورة وبشكل يومي، وحسب المستجدات وعلى مدار الساعة، واستنفار كافة موارد الوزارات لاحتواء هذه الأزمة وكل حسب اختصاصه، وتعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام، وتمنع التجمعات في كافة أرجاء محافظة النجف، وعدم السفر من وإلى محافظة النجف الأشرف، إلا في حالات الضرورة القصوى، فضلا عن تقنين السفر بين المحافظات، إلا في حالات الضرورة القصوى، كما تم النصح بعدم عقد المؤتمرات والاحتفالات والتجمعات غير الضرورية في عموم جمهورية العراق".

وأكدت الوزارة "متابعة المذاخر والصيدليات ومكاتب بيع المستلزمات الطبية لضمان منع استغلال هذه الأزمة للاحتكار ورفع الأسعار، وتوحيد لغة الخطاب الإعلامي، وتخويل شبكة الإعلام العراقي في قضايا التوعية والتثقيف بالتنسيق مع المكتب الإعلامي لوزارة الصحة والبيئة".

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