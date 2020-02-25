شؤون فلسطينية

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الأربعاء

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الأربعاء
معبر رفح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر (معبر رفح البري)، ليوم غدٍ الأربعاء.

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السفر للحافلات، الأولى (جوازات مصرية)، والثانية والثالثة من كشف (2020/6).

وأشارت الوزارة إلى أهمية التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة أن إرفاق الأطفال، يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على منع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مؤكدة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وأكدت وزارة الداخلية، أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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