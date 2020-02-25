الصحة بغزة: أجرينا أكثر من 61 ألف عملية جراحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة بغزة: إنها بكافة مرافقها من مستشفيات ومراكز رعاية أولية، المقدم الرئيس للخدمات الصحية، التى تقدمها لأكثر من 2 مليون نسمة في قطاع غزة، في كافة التخصصات الجراحية والتشخيصية والعلاجية، وغيرها من الخدمات الأولية والثانوية، والتى وصلت بجهود كوادرها إلى أعلى مستوى من الجودة الصحية، وأصبحت تُضاهي في بعض خدماتها دول الجوار.



وأوضح التقرير السنوى لعام 2019 الذى أصدرته الإدارة العامة للمستشفيات مؤخراُ، أن الطواقم الطبية كانت قد أجرت في ذلك العام (61216) عملية جراحية، سجلت أعلى نسبة منها في مجمع الشفاء، كما تم إجراء (36) عملية زراعة كلى من خلال الوفدين البريطاني والأردني.



وكان عدد المرضى الذين أجريت لهم عمليات القسطرة العلاجية والتشخيصية (3908) عملية، والمناظير (7704) عملية، كما بلغ عدد المرضى الذين خضعوا لاجراءات علاجية، وتشخيصية من خلال خدمات الرعاية النهارية (402508) مرضى.



ويشير التقرير، الذى أعده أ. سائد السحار، رئيس قسم خدمات المرضى، بالإدارة العامة للمستشفيات‘ بالتعاون مع فريق خدمات المرضى، إلى أن الكوادر العاملة في أقسام الطوارئ تعاملت مع أكثر من مليون ونصف المليون متردد عليها، بزيادة 5% عن العام 2018.



ولفت الى أن العيادات الخارجية، قدمت خدماتها الصحية لأكثر من (715) ألف مريض بزيادة (10%) عن العام 2018، و كان نصيب الأسد منها عيادات الجراحة التى سجلت (51) % منها.



وأظهر التقرير أن عدد المرضى المنومين داخل المستشفيات تجاوز(198) ألف مريض، بنسبة إشغال للأسرة، وصلت إلى (95%)، لافتاً إلى انخفاض معدل الوفيات من (1.32-0.03).



وبين أن مجموع الولادات في المستشفيات المقدمة للخدمة، وصل إلى (25927) ولادة، منها (10780) قيصرية.



وأفاد التقرير السنوى أن (34946) مريضاً استفاد من أكثر من (116 ألف) جلسة في أقسام العلاج الطبيعى، فيما استفاد (1214) مريضاً، أكثر من (116 ألف) جلسة، بمعدل (96) جلسة سنوياً للمريض الواحد.



فيما قدمت الطواقم الفنية في أقسام الأشعة خدماتها بأكثر من (686 ألفاً) صورة، بينما فاقت الفحوصات المخبرية المليون والنصف مليون فحص.