شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2020 مقارنة بشهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.52 مقارنة بـ 105.61 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وقالت الإحصاء في بيان وصل "دنيا الوطن": إنه "على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.17%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.45%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2020 مقارنة بالشهر السابق".

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07% خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2020 مقارنة بشهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.33 مقارنة بـ 105.40 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.14%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.43%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2020 مقارنة بالشهر السابق.

وأوضحت الإحصاء، أنه سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية، انخفاضاً مقداره 0.18% خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2020 مقارنة بشهر كانون الثاني/ يناير 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.20 مقارنة     بـ 103.38 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.31%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.45%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2020 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.15% خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2020 مقارنة بشهر كانون الثاني/ يناير 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.39 مقارنة بـــ 109.22 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني/ يناير 2008=100).


سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.28%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.15%، في حين سجلت أسعار كل من مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ومجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2020 مقارنة بالشهر السابق

انخفاضا طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه
سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر كانون الثاني/ يناير مقارنة بشهر كانون الأول/ ديسمبر2019، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.51 مقارنة بـ 114.58 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني/ يناير 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.28%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 103.41 مقارنة بــــ 103.70 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني/ يناير 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 119.55 مقارنة بـــــ 119.52 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني/ يناير 2010=100).

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.13% خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2020 مقارنة بشهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.99 مقارنة بـــــ 110.14 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني/ يناير 2010=100).

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