الضابطة الجمركية تضبط 11 طن بسكويت وشوكولاتة منتهية الصلاحية











رام الله - دنيا الوطنتمكنت الضابطة الجمركية في مدينتي جنين ونابلس، مساء أمس الاثنين، من ضبط حوالي 11 طناً من البسكويت والشوكولاتة المنتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي 6 أطنانفي مدينة جنين، و5 أطنان في مدينة نابلس.ووفق بيان الضابطة الذي وصل "دنيا الوطن"، فقد تم استدعاء جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني، التي بدورها، أقرت التحفظ على الكميات المذكورة في العمليتين، وإحالة القضية إلى نيابة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.