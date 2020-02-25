بلدية الاحتلال تبدأ بتسويق آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

استيطان - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت بلدية الاحتلال في مدينة القدس، اليوم، بتسويق آلاف الوحدات الاستيطانية، في حي (غفعات هاماتوس) الواقع جنوب المدينة، خارج أراضي عام 48.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن هذه الخطوة، تندرج في إطار المشروع، الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، لبناء هذه الوحدات الاستيطانية، إضافة إلى 3000 أخرى في القدس، ألف منها في حي بيت صفافا المجاور والبقية في حي (هار حوما).



وكان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة قال: إن إصرار نتنياهو على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي دولة فلسطين، هو تدمير ممنهج لحل الدولتين، لتنفيذ (صفقة القرن) المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي كله، غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية.