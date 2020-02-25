شؤون فلسطينية

الخارجية: اجتماع الطاقم الأمريكي الإسرائيلي في (اريئيل) يفضح الجوهر الاستعماري لصفقة القرن

الخارجية: اجتماع الطاقم الأمريكي الإسرائيلي في (اريئيل) يفضح الجوهر الاستعماري لصفقة القرن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأقسى العبارات، التصريحات الاستعمارية، التي أطلقها بنيامين نتنياهو في مستوطنة (اريئيل)، والتي اعتبر فيها أن لقاءات الطاقم الأمريكي الإسرائيلي لرسم الخرائط إشارة الانطلاق (لترسيم خرائط فرض السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة").

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، اللقاء الذي يعقده الطاقم الامريكي الإسرائيلي، لما يُسمى ترسيم الخرائط في مستوطنة (اريئيل) وسط الضفة الغربية المحتلة، بأنه استفزازي.

وأضاف البيان: "تدين الوزارة بشدة القرارات الاستعمارية التوسعية والزيارات الاستفزازية، التي يقوم بها نتنياهو وبينت لأكثر من موقع استيطاني في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتضمنه ذلك من وعود وعمليات بناء إستيطانية واسعة النطاق، وإلتزامات بتطبيق بنود (صفقة القرن) التي يتحدث عنها نتنياهو، صراحة بأنها وصفة أمريكية لضم الضفة الغربية، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، بهدف إرضاء جمهوره من اليمين والمستوطنين لتحسين فرصه الانتخابية".

وأكمل البيان: "يأتي ذلك للترويج بأن المعركة الإنتخابية بآذار/ مارس، هي معركة لحسم مستقبل الضفة الغربية لصالح إسرائيل، بالإضافة إلى رزمة من جوائز الترضية لغلاة المتطرفين، كالمصادقة على ربط النقاط الاستيطانية، بشبكة الكهرباء القطرية والخدمات العامة، التي تسمح بتمددها وتوسعها.

واستطرد البيان: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات هذا التصعيد الامريكي الإسرائيلي الاستيطاني، خاصة تداعياته الكارثية على فرص تحقيق السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي، وتحمل الوزارة الإدارة الأمريكية وفريقها المتصهين، والحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الخطير والتوترات الحاصلة على الساحة الفلسطينية".

وقال البيان: "تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي، والدول كافة، بالتحرك السريع؛ للجم التغول الأمريكي الإسرائيلي على شعبنا وأرضه وحقوقه، وتطالب مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 43 الجديدة، هذا اليوم، بتحمل مسؤولياته، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، كما تطالب الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، لتلك الاتفاقيات، والخروج عن صمتها فوراً، وقبل فوات الأوان".

أخبار ذات صلة

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الأربعاء

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الأربعاء

حنا عيسى: نُطالب بحشد دولي لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية

حنا عيسى: نُطالب بحشد دولي لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية

هيئة الأسرى: الأسيرة خندقجي هُددت بأبنائها للاعتراف على جرائم لم ترتكبها

هيئة الأسرى: الأسيرة خندقجي هُددت بأبنائها للاعتراف على جرائم لم ترتكبها

الصحة بغزة: أجرينا أكثر من 61 ألف عملية جراحية

الصحة بغزة: أجرينا أكثر من 61 ألف عملية جراحية

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه

الضابطة الجمركية تضبط 11 طن بسكويت وشوكولاتة منتهية الصلاحية

الضابطة الجمركية تضبط 11 طن بسكويت وشوكولاتة منتهية الصلاحية

بلدية الاحتلال تبدأ بتسويق آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

بلدية الاحتلال تبدأ بتسويق آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

مركز الميزان: الاحتلال يستغل المعابر كمصائد للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم

مركز الميزان: الاحتلال يستغل المعابر كمصائد للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الأربعاء

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الأربعاء

حنا عيسى: نُطالب بحشد دولي لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية

حنا عيسى: نُطالب بحشد دولي لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية

الصحة بغزة: أجرينا أكثر من 61 ألف عملية جراحية

الصحة بغزة: أجرينا أكثر من 61 ألف عملية جراحية

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه

الضابطة الجمركية تضبط 11 طن بسكويت وشوكولاتة منتهية الصلاحية

الضابطة الجمركية تضبط 11 طن بسكويت وشوكولاتة منتهية الصلاحية

مركز الميزان: الاحتلال يستغل المعابر كمصائد للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم

مركز الميزان: الاحتلال يستغل المعابر كمصائد للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم

الخارجية: اجتماع الطاقم الأمريكي الإسرائيلي في (اريئيل) يفضح الجوهر الاستعماري لصفقة القرن

الخارجية: اجتماع الطاقم الأمريكي الإسرائيلي في (اريئيل) يفضح الجوهر الاستعماري لصفقة القرن

حماس: انتهى الوقت الذي يستخدم به المحتل دماء شعبنا كرافعة لدعايته الانتخابية

حماس: انتهى الوقت الذي يستخدم به المحتل دماء شعبنا كرافعة لدعايته الانتخابية

منوعات

&#34;بوسي ضربته&#34;.. كيف كانت ردود فعل النجمات على خيانة أزوجهن؟

"بوسي ضربته".. كيف كانت ردود فعل النجمات على خيانة أزوجهن؟

حقائق جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

حقائق جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

قصي خولي يخرج عن صمته ويعلق على فيديو مديحة الحمداني

قصي خولي يخرج عن صمته ويعلق على فيديو مديحة الحمداني

نجوى كرم بتعليق ساخر &#34;كورونا&#34;: &#34;عنا مناعة من الزبالة بالبلد&#34;

نجوى كرم بتعليق ساخر "كورونا": "عنا مناعة من الزبالة بالبلد"

أغنية راب &#34;السعودي عنوان&#34; تحظى بإعجاب النشطاء.. وبطلة الكليب تجذب الأنظار

أغنية راب "السعودي عنوان" تحظى بإعجاب النشطاء.. وبطلة الكليب تجذب الأنظار

رد مُفاجئ من راشد الماجد على معجبة قالت له &#34;أحبك&#34; أمام زوجها

رد مُفاجئ من راشد الماجد على معجبة قالت له "أحبك" أمام زوجها

&#34;أنا هوريك&#34;.. حرب تصريحات بين باسم سمرة ومحمد رمضان

"أنا هوريك".. حرب تصريحات بين باسم سمرة ومحمد رمضان

في تحدٍ صارخ.. حمو بيكا يكسر قرار هاني شاكر بهذه الطريقة

في تحدٍ صارخ.. حمو بيكا يكسر قرار هاني شاكر بهذه الطريقة

فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل &#34;شم أباطها&#34;

فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل "شم أباطها"

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس

عربي

العراق: أربع حالات إصابة جديدة بـ (كورونا) واتخاذ قرارات &#34;مهمة&#34;

العراق: أربع حالات إصابة جديدة بـ (كورونا) واتخاذ قرارات "مهمة"

الأورومتوسطي: انهيار عمليات الإغاثة الدولية يُهدد حياة الملايين

الأورومتوسطي: انهيار عمليات الإغاثة الدولية يُهدد حياة الملايين

بتهمة التخابر مع إيران.. محكمة سعودية تصدر حكماً بسجن سبعة أشخاص

بتهمة التخابر مع إيران.. محكمة سعودية تصدر حكماً بسجن سبعة أشخاص

الكويت تُعلن ارتفاع حالات الإصابة بـ (كورونا) إلى ثمانية

الكويت تُعلن ارتفاع حالات الإصابة بـ (كورونا) إلى ثمانية