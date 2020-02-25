حماس: انتهى الوقت الذي يستخدم به المحتل دماء شعبنا كرافعة لدعايته الانتخابية

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء: إنه انتهى الوقت، الذي يستخدم به المحتل دماء شعبنا، كرافعة له في الدعاية الانتخابية.



وأضافت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن جولة التصعيد الأخيرة، أثبتت قدرة المقاومة على فرض قواعد الاشتباك على جيش الاحتلال، ومنعه من التغول على شعبنا.



وقال: إن المقاومة بجرأتها وحكمتها قادرة على قلب المعادلة، وبعثرة أوراق قادة الكيان الصهيوني سياسيًا وعسكريًا وميدانيًا، وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه، وإدخال كل مكونات كيانه في حال من الإرباك المتواصل.



وتوجه المتحدث باسم حركة حماس، بالتحية إلى جماهير شعبنا التي التفت حول المقاومة ورجالها وخياراتها، وشكلت إسنادًا حقيقيًا مكنت المقاومة من تأدية واجبها على أكمل وجه، متوجهًا بالتحية كذلك إلى رجال المقاومة، الذين يذودون عن شعبنا ويشكلون درعًا له.



وأكد أن شعبنا الفلسطيني من حقه أن يعيش بحرية فوق أرضه، وأن يواصل كفاحه، حتى يسترد أرضه ومقدساته، ونضاله من أجل كسر الحصار، والعيش بكرامة.

رام الله - دنيا الوطن