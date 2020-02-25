شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يُقدم بلاغاً للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة إعدام (الناعم)

مركز حقوقي يُقدم بلاغاً للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة إعدام (الناعم)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قدم مركز حماية لحقوق الإنسان، بلاغاً للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة: فاتو بنسودا، بشأن جريمة قتل المواطن الفلسطيني، محمد حسن الناعم (27 عاماً) من سكان محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضح المركز بتفاصيل البلاغ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، عمدت للتنكيل بجثة الضحية وسحلها بطريقة غير إنسانية، رغم مفارقته للحياة في جريمة مكتملة الأركان، وفق بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه. 

كما شدد المركز على عنصرية، وزير أمن الاحتلال نفتالي بنت، والذي أكد بعد الجريمة على تفاخره بما فعله الجنود، ووقوفه إلى صفهم، ودعمهم، وحمايتهم من أي محاولة للملاحقة قضائياً، في مخالفة وتحدٍ واضح للقانون الدولي.

كما أوضح المركز في بلاغه مجموعة من الوقائع المادية، التي تثبت ارتكاب قوات الاحتلال جريمة وفقاً لنظام روما، والتي تصلح لأن تكون أساساً يبنى عليه؛ لفتح تحقيق في هذه الجريمة، حيث عمد المركز إلى تسليط الضوء على جريمتي القتل العمد، والحط من الكرامة الإنسانية، والتي صنفها نظام روما، بأنها جرائم حرب وفقاً لنص المادة الثامنة منه.

وذكر المركز في بلاغه للمدعية العامة، معلومات موثقة حول هذه الجريمة، التي تسببت في مقتل مواطن، وإصابة اثنين آخرين.

وأكد المركز، على أن قناعة المدعية العامة للمحكمة، بوجود أساس معقول لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، يُعد خطوة ضرورية، نحو وضع حد لإفلات قادة وجنود الاحتلال من العقاب، التي انتشرت على مدى عقود من الزمن، فيما يتعلق  بالجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.

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