الاحتلال يعتقل شابين في المسجد الأقصى

شرطة الاحتلال في القدس - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشابين خالد شريف، وعبادة نجيب، من المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة صباح اليوم.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية في القدس، وشرعت في نزع رايات الجبهة الديمقراطية المعلقة بمناسبة ذكرى الانطلاقة.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الليلة الماضية حي بئر أيوب في بلدة سلوان جنوبي الأقصى، وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي على الشبان الذين تصدوا لاقتحامها.